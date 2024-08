Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten am gestrigen Nachmittag ein Auto und ein Motorrad auf der Heerstraße in Richtung Pichelsdorfer Straße miteinander.

Den Beamten zufolge wollte der 25-jährige Autofahrer offenbar auf der linken Spur unmittelbar wenden. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Motorrad. Dessen 61-jähriger Fahrer stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Noch vor Ort musste er von den Rettungskräften reanimiert werden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Während der Rettungsmaßnahmen war die Heerstraße zwischen Scholzplatz und Pichelsdorfer Straße für mehrere Stunden gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen machte die Polizei bisher keine Angaben. Es wird zum genauen Unfallhergang ermittelt.