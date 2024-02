Briesen (Mark) (dpa/bb) – Nach dem Tod eines bekannten Künstlerehepaares durch einen Verkehrsunfall Anfang Januar nahe Briesen (Oder-Spree) ist die Blutuntersuchung des mutmaßlichen Unfallverursachers negativ ausgefallen. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mit. Es seien weder Kokain noch sonstige berauschende Mittel nachgewiesen worden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 28 Jahre alten Autofahrer hatte laut Polizei zunächst auf Kokain angeschlagen. Zuerst hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet.

Der 79 Jahre alte Bildhauer Roland Rother und seine 76 Jahre alte Frau waren am 2. Januar mit dem Auto auf der Landesstraße 384 zwischen Alt Madlitz und Wilmersdorf unterwegs gewesen, als der Wagen eines Autofahrers mit dem Fahrzeug des Paares an einer Kreuzung zusammenstieß. Der Künstler und seine Frau starben noch am Unfallort. Der 28 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und eine 32 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Ermittlungen gingen weiter, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Auch ein Gutachten zum Unfallhergang stehe noch aus. Die Obduktion der Leichen hat laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass die Verletzungen durch den Zusammenstoß todesursächlich sind. Der Beschuldigte ist den Angaben zufolge auf freiem Fuß. Roland Rother schuf in den vergangenen vier Jahrzehnten in seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder) zahlreiche Bildhauerarbeiten, die in nahezu jedem Stadtteil zu entdecken sind. Aber auch in Eisenhüttenstadt, Briesen, Beeskow (Oder-Spree) und in Wohngebieten Berlins stehen Skulpturen des Bildhauers.