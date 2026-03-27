Birkenwerder (dpa/bb) – Nach einem Unfall staut sich der Verkehr auf der Autobahn 10 in Richtung Hamburg. Aktuell sei nur eine Spur zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Die Verkehrsinformationszentrale sprach von etwa 40 Minuten, die Autofahrerinnen und Autofahrer im Berufsverkehr zusätzlich einplanen müssten.

Aufräumarbeiten dauern an

In den frühen Morgenstunden sei eine 60-Jährige mit ihrem Wagen auf einen Unfall zwischen zwei Lkw aufgefahren, erklärte ein Polizeisprecher. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und anschließend von der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Aufräumarbeiten dauern an. Bis sieben Uhr war die Strecke Richtung Hamburg voll gesperrt.



