Berlin (dpa) – Nach dem tödlichen Unfall bei einer Berliner Abiturfeier herrscht am betroffenen Rosa-Luxemburg-Gymnasium «unendliche Trauer». Die Schule schrieb am Montag auf ihrer Internetseite: «Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium trauert um eine Absolventin. Tage der Freude endeten jäh. (…) Keine Antwort. Schmerz, der tief geht und nicht weichen wird», hieß es. «Wir sind in Gedanken bei der Familie der jungen Frau und bei allen Absolventinnen und Absolventen.»

Eine 17-jährige Abiturientin war während der Party in der Nacht zu Montag durch eine Kunststoff-Kuppel eines Flachdachs gestürzt und tödlich verletzt worden.