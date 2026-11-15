Bad Freienwalde (dpa/bb) – Nach dem Tod der 13-jährigen Lisa soll am Sonntag (18.00 Uhr) in der Dorfkirche von Altglietzen nordöstlich von Berlin ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Das teilt die Evangelische Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg auf ihrer Internetseite mit. Die Leiche des Mädchens wurde vor einer Woche nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in dem Ortsteil von Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) gefunden. Der mutmaßliche Täter, der sich selbst töten wollte, starb am Mittwoch an seinen Verletzungen.

Der Gottesdienst «soll den Menschen vor Ort Raum für gemeinsames Trauern, Trost und Zusammenhalt geben», schrieb die Bürgermeisterin von Bad Freienwalde an der Grenze zu Polen, Ulrike Heidemann. «Wir bitten darum, die Privatsphäre der Menschen vor Ort und den geschützten Rahmen des Gottesdienstes zu achten.»



