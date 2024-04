Berlin (dpa/bb) – Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Friedenauer Hauptstraße am frühen Sonntagmorgen ist ein Mensch im Krankenhaus gestorben. Zwei Personen waren vor dem Lokal handgreiflich geworden, eine davon starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Die zweite Person, die als tatverdächtig gilt, ging laut Polizei selbst ebenfalls in ein Krankenhaus, wo die Beamten sie festnahmen. Laut «B.Z.» wurde bei der Auseinandersetzung ein Messer gezogen, das konnte die Polizei Berlin am Sonntagvormittag zunächst nicht bestätigen.