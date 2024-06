Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Moabit sind zwei Männer mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Zuvor sollen die Männer im Alter von 28 und 30 Jahren mit dem mutmaßlichen Angreifer in einer Bar in einen Streit geraten sein, wie die Polizei am Samstag nach ersten Erkenntnissen miteilte. Einer der beiden Männer (30), musste mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der mutmaßliche Angreifer (30) den beiden Männern in der Nacht zum Samstag nach einem Streit in der Bar gefolgt sein und sie draußen unvermittelt mit einem Messer attackiert haben, wie es hieß. Die Männer sollen sich daraufhin mit Schlägen und Tritten gegen den Mann zur Wehr gesetzt haben, bis dieser laut Polizei zu Boden gegangen sei. Dabei habe der Tatverdächtige Verletzungen im Gesicht erlitten, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden.

Laut einer Sprecherin der Polizei kannten die zwei Männer den mutmaßlichen Angreifer nicht. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.