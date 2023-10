Berlin (dpa/bb) – Nach mehreren Schüssen auf einen 22-Jährigen in Berlin-Weißensee hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 47-Jährige habe laut Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag selbst die Rettungskräfte gerufen. Scheinbar hatte sich der Mann mit dem 22-Jährigen und dessen Vater in einem Firmengebäude getroffen, wo es zum Streit gekommen war. Der 47-jährige Tatverdächtige hatte dabei mutmaßlich solange auf den Jüngeren geschossen, bis seine Schusswaffe versagte. Lebensgefährlich verletzt wurde der 22-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit von einer versuchten Tötung aus, der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.