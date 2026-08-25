Berlin (dpa/bb) – Nach mehr als zwei Jahren Sanierung kann das Stadtbad Schöneberg nicht wie geplant am Mittwoch für alle Badegäste öffnen. «Während des Probebetriebes sind bei einer Überprüfung Mängel festgestellt worden, die kurzfristig beseitigt werden müssen», teilte eine Sprecherin der Berliner Bäderbetriebe mit. Um eine Gefährdung von Badegästen auszuschließen, seien nun Reparaturarbeiten erforderlich. Oberhalb der Seitenfenster hätten sich Haarrisse im Putz verbreitert.

Die Arbeiten sollten in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen werden. Der neue Eröffnungstermin werde noch bekanntgegeben. Die Teilsanierung kostete rund 14 Millionen Euro.



