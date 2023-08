Potsdam (dpa/bb) – Nach der Debatte um rechtsextremistische Vorfälle an einer Schule im Spreewald-Ort Burg setzt das Land dort einen neuen Schulleiter ein. «Mit dieser Neubesetzung ist die Hoffnung verbunden, eine Neuausrichtung innerhalb der Schulgemeinschaft zu ermöglichen, nachdem unruhige Zeiten hinter der Grund- und Oberschule Mina Witkojc liegen», teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Zuvor hatten der RBB und die «Lausitzer Rundschau» über den Wechsel in der Schulleitung berichtet. Die bisherige Schulleiterin habe auf eigenen Wunsch darum gebeten, an einem anderen Ort neue Aufgaben zu übernehmen, so das Ministerium.

Der neu eingesetzte Schulleiter in Burg, der 63 Jahre alte Markus Mandel, war bislang stellvertretender Schulleiter an der Theodor-Fontane Schule in Cottbus. «Aufgrund seiner fachlichen und persönlichen Kompetenz sowie seiner Erfahrung beim Umgang mit herausfordernden Situationen hat das staatliche Schulamt den 63-Jährigen beauftragt, als Schulleiter an die Schule in Burg zu wechseln.»

Zwei Lehrkräfte aus Burg hatten im April in einem Brief tägliche rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht und waren danach rechten Anfeindungen ausgesetzt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Beide verließen die Schule.