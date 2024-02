Cottbus (dpa/bb) – Nach einem versuchten Raubüberfall im Cottbuser Ortsteil Groß Gaglow sind zwei Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren sollen am Donnerstag von der Angestellten einer gewerblichen Einrichtung in Groß Gaglow mit einem waffenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter noch vor Ort am Donnerstagmorgen fest, der andere Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, nach Polizeiangaben wurde er am Donnerstagnachmittag in Cottbus gefasst.