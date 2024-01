Woltersdorf (dpa/bb) – Ein bewaffneter Raubüberfall in einen Supermarkt in Woltersdorf (Oder-Spree) kurz vor Weihnachten ist aufgeklärt. Gegen zwei Männer und eine Frau sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Dienstag mit.

Einen Tag vor Weihnachten hatten zwei maskierte Männer den Supermarkt der Gemeinde überfallen und Bargeld erbeutet. Der 19-Jährige und sein 24-jähriger Kumpan waren laut Polizei nach Ladenschluss in dem Büro des Marktes erschienen und hatten mit vorgehaltener Waffe Geld gefordert. Zwei Mitarbeiterinnen, die gerade die Tageseinnahmen zählten, gaben den Männern einen Teil des Geldes. Daraufhin flüchteten die Räuber mit einem vierstelligen Bargeldbetrag unerkannt. Eine anschließende Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten innerhalb weniger Tage mehrere Tatverdächtige identifiziert werden. Bei Durchsuchungen in Berlin am vergangenen Donnerstag wurden den Angaben der Polizei zufolge Beweismittel sichergestellt, darunter eine Sturmhaube, zwei Schreckschusswaffen und Bargeld. Auch eine 25-Jährige geriet bei den Ermittlungen ins Visier der Polizei. Sie und die zwei Männer sitzen nun bis zum Verfahren in Brandenburger Gefängnissen.