Kiel/Berlin (dpa) – Wegen eines schweren Raubes in Kiel sind vier Tatverdächtige in Berlin festgenommen worden. Die drei Männer und die Frau zwischen 19 und 26 Jahren hatten im Mai in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt einen 27 Jahre alten Mann um sein Bargeld, ein Handy sowie einen Mietwagen erleichtert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel mit. Vor der Festnahme hatten die Beamten die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht.

Dabei konnten vier der sechs Tatverdächtigen vor Ort angetroffen werden. Neben mehreren Handys wurden auch zwei Schusswaffen mit Munition und diverse Drogen sichergestellt, hieß es weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier wieder entlassen.

Opfer wurde in eine Falle gelockt

Nach bisherigen Ermittlungen war der 27-Jährige mit einem Mietwagen nach Kiel gefahren, um sich dort mit einer Frau zu treffen, die er zuvor im Internet kennengelernt hatte. Dafür hatte er auch Bargeld in fünfstelliger Höhe dabei. Während er an einem Treffpunkt auf seine Internetbekanntschaft wartete, erschien ein Mann und bedrohte ihn mit nach Polizeiangaben mit einer Schusswaffe.

Gleichzeitig näherten sich vier weitere Männer und raubten dem Mann seine Bauchtasche, in dem sich das Bargeld, sein Handy und die Schlüssel zum Mietwagen befanden. Die Männer fuhren den 27-Jährigen daraufhin an einen abgelegenen Feldweg am Kieler Stadtrand und schlugen und traten dort auf ihn ein.

Danach zwangen sie den Mann mithilfe der Schusswaffe zu demütigenden Handlungen und filmten diese. Die Gruppe forderte schließlich eine Zahlung einer sechsstelligen Summe innerhalb von 48 Stunden und flüchtete mit dem Mietfahrzeug. Das Auto konnte wenige Tage nach der Tat auf einem Parkplatz gefunden werden.