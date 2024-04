Berlin (dpa/bb) – Nach dem Einsatz von Polizei und Feuerwehr wegen Personalnotstands in einem Berliner Pflegeheim und einem anonymen Hinweis auf einen Todesfall hat die verantwortliche Unternehmensgruppe Konsequenzen gezogen: Der Konzern habe «mit sofortiger Wirkung» eine neue Heimleitung und eine neue Pflegedienstleitung eingesetzt, wie ein Sprecher der Domicil-Unternehmensgruppe am Montag mitteilte.

Vor eine Woche waren Polizei und Feuerwehr ausgerückt, weil in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg das nötige Pflegepersonal für die Nacht fehlte. Als eine Pflegerin in dem Heim am Montagabend ihre Schicht beenden wollte, stellte sie fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war. Nach einem anonymen Hinweis wird an dem Altenpflegeheim in Lichtenberg ein Todesfall an dem Tag des Vorfalls untersucht. Bei der Staatsanwaltschaft Berlin ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung anhängig, wie die Behörde vergangene Woche mitteilte. Das Verfahren wird laut Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt geführt.

«Wir haben selbst eine umfassende unabhängige Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei eingeleitet und werden vollumfänglich mit den Behörden kooperieren», erklärte der Domicil-Sprecher. Den Konzern habe «eine Reihe schwerer Vorwürfe» erreicht, die bislang nicht bestätigt seien. «Wir nehmen jeden einzelnen Hinweis sehr ernst und gehen ihm nach, mit dem Ziel, alle Vorwürfe aufzuklären.»