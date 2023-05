Berlin (dpa) – Nach dem Messerangriff auf zwei Schülerinnen findet an der Evangelischen Schule Neukölln ab Montag wieder Unterricht statt. Vor Beginn soll es eine interne Andacht geben. Sicherheitskräfte sollen die Schule weiter schützen. Die Schule hofft, sobald wie möglich wieder zu einer Normalität zurückzufinden, wie der Chef der zuständigen Schulstiftung, Frank Olie, vor einigen Tagen ankündigte.

Am Mittwoch hatte ein 38-jähriger Mann nach Erkenntnissen der Polizei an der Schule auf zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren eingestochen. Die Kinder wurden schwer verletzt, die Achtjährige befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Motiv ist unklar. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler hatten den Messerangriff gesehen.