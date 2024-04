Jesendorf (dpa/mv) – Nach einem Unfall auf der Autobahn 14 in Höhe Jesendorf ist die Autobahn am Donnerstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Laster kippte demnach auf die Mittelschutzplanke und verlor einen Teil seiner Ladung. Auch Betriebsstoffe seien ausgelaufen.