Berlin (dpa) – Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn werden die Mitschüler des Mädchens psychologisch betreut. Schulpsychologen sind an dem Gymnasium im Einsatz und begleiten die Schulgemeinschaft, wie die Senatsbildungsverwaltung mitteilte. Das schulische Krisenteam wurde demnach bereits am Sonntagabend aktiviert, nachdem die Leiche des Mädchens gefunden worden war. Vor Unterrichtsbeginn sei in der Schule das weitere Vorgehen abgestimmt worden.

«Wir sind angesichts dieser schrecklichen Gewalttat tief erschüttert. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Tagen bei der Familie der getöteten Schülerin, ihren Freundinnen und Freunden sowie der gesamten Schulgemeinschaft», hieß es von der Senatsbildungsverwaltung.





Ort des Gedenkens und Trauer an Schule geplant

Den Schülerinnen und Schülern hätten heute in der Schule die Möglichkeit bekommen, über das erschütternde Geschehen zu sprechen, Fragen zu stellen und gemeinsam der verstorbenen Mitschülerin zu gedenken. «Auch dabei stand die Schulpsychologie unterstützend zur Seite», hieß es weiter.

Die Schul- beziehungsweise Klassengemeinschaft plane, einen geeigneten Ort des Gedenkens und der Trauer einzurichten.

Die Leiche des seit Dienstag vermissten Mädchens war am Sonntagnachmittag in einem leerstehenden Haus in Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer östlich von Berlin-Marzahn, gefunden worden. Der mutmaßliche Täter wurde dort gefasst, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte er sich selbst lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und der Tötung.