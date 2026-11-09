Berlin (dpa) – Nach dem Tod der verschwundenen 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin schwebt der mutmaßliche Täter weiterhin in Lebensgefahr. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Mann und die Leiche von Lisa waren am Sonntagmittag in einem leerstehenden Haus in Brandenburg nahe der polnischen Grenze gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter soll sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei selbst mit einer Schusswaffe verletzt haben. Über seine Identität wurde noch nichts mitgeteilt. Die Polizei ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und des Mordes.



