Berlin (dpa) – In der Volleyball-Champions-League sind den Berlin Volleys klar die Grenzen aufgezeigt worden. «Unser Gegner hat überragend und auf einem anderen Niveau gespielt», bekannte Außenangreifer Cody Kessel nach der 0:3 (15:25, 23:25, 19:25)-Abfuhr gegen das italienische Starensemble Gas Sales Daiko Piacenza zum Abschluss der Gruppenphase.

Eine Niederlage mit Folgen: Statt mit einem 3:0- oder 3:1-Erfolg als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale einzuziehen, rutschte der deutsche Meister in Pool C hinter Piacenza und Halkbank Ankara auf Tabellenplatz drei ab. Als bester Drittplatzierter der fünf Vorrundengruppen spielen die BR Volleys nun gegen Frankreichs Meister Tours VB, den besten Zweitplatzierten, einen der drei noch fehlenden Teilnehmer für das Viertelfinale aus. Das Hinspiel findet am 31. Januar in Berlin statt, das Rückspiel eine Woche später in Tours.

«Wir haben in diesen Play-offs noch alle Chancen. Gegen Piacenza haben wir immerhin zwei Sätze lang gut mitgehalten», blickt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand durchaus zuversichtlich auf die kommende Aufgabe. Der US-Amerikaner Kessel wiederum beklagte: «Wir haben gegen Piacenza unseren Rhythmus nicht gefunden.»

Viel Zeit, den verpassten Möglichkeiten in der Königsklasse nachzutrauern, bleibt den BR Volleys nicht. Schon am Sonntag (15.00 Uhr) ist die Mannschaft daheim in der Bundesliga im ewigen Duell gegen den VfB Friedrichshafen gefordert. Gegen den Tabellenzweiten könnte der noch ungeschlagene Spitzenreiter aus Berlin schon für eine Vorentscheidung sorgen, wer am Ende der Hauptrunde als Erster in die Play-offs einzieht. Derzeit trennen beide Teams vier Punkte, wobei der VfB schon ein Spiel mehr bestritten hat.