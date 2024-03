Berlin (dpa/bb) – Nach jahrelangem Rechtsstreit um die Villa eines bekannten arabischstämmigen Clans im Stadtteil Buckow steht nun ein Räumungstermin an. Die Übergabe an eine Gerichtsvollzieherin im Auftrag des Bezirks Neukölln soll am heutigen Mittwoch erfolgen und wird von einem größeren Polizeieinsatz begleitet. Vertreter der Großfamilie hatten bis zuletzt gerichtlich versucht, die Räumung abzuwehren. Einen sogenannten Räumungsschutzantrag hatte das Amtsgericht Neukölln aber in der vergangenen Woche zurückgewiesen (Az. 33 M 231/24).

Das Landgericht Berlin hatte im Januar entschieden, dass die Familie das Haus räumen muss und damit ein Urteil des Amtsgerichts Neukölln vom April 2023 bestätigt. Daraufhin schaltete der Bezirk die Gerichtsvollzieherin ein.

Die Polizei wird auf der Straße am Mittwochvormittag präsent sein und die Maßnahme absichern. Es wird eher nicht damit gerechnet, dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Möglicherweise ist die Villa bereits weitgehend leer.

Die Villa gehört zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Diese wurden nach Überzeugung der Behörde mit Geld aus kriminellen Geschäften gekauft. Inzwischen gehört die Villa rechtskräftig dem Land Berlin, der Bezirk Neukölln ist als Kommune dafür zuständig.

Zunächst hatte sich am Mietverhältnis nichts geändert. Später kündigte der Bezirk der Familie und setzte eine Räumungsfrist bis Oktober 2021. Da die Familie blieb, zog der Bezirk vor Gericht – in den bisherigen Instanzen mit Erfolg. Allerdings sind die Entscheidungen bislang nicht rechtskräftig, weil die Bewohner juristische Schritte eingeleitet haben.

Auf dem Grundstück kam es wiederholt zu Polizeieinsätzen. Zuletzt im Januar im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine Polizistin an Silvester, nachdem eine 15-jährige Jugendliche aus der Familie auf der Straße an der Villa von einem Polizeiauto angefahren worden war. Ein Verwandter der Jugendlichen soll daraufhin die Polizistin in dem Wagen brutal angegriffen und schwer verletzt haben. Bei früheren Durchsuchungen ging es unter anderem um Ermittlungen zu Diebstählen.

Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund alleine aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.