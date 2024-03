Berlin (dpa) – Der scheidende künstlerische Berlinale-Chef Carlo Chatrian hat sich nach der umstrittenen Abschlussgala der Filmfestspiele hinter die kritisierten Filmschaffenden gestellt. «Unabhängig von unseren eigenen politischen Ansichten und Überzeugungen sollten wir alle bedenken, dass die Meinungsfreiheit ein entscheidender Teil davon ist, was Demokratie ausmacht», schrieben Chatrian und Berlinale-Programmchef Mark Peranson am Freitag auf Instagram und der Plattform X.

Die Preisgala sei auf eine so heftige Weise angegangen worden, dass einige Menschen nun ihr Leben bedroht sähen. Dies sei inakzeptabel. «Wir stehen in Solidarität mit allen Filmemachern, Jurymitgliedern und anderen Festivalgästen, die direkte oder indirekte Drohungen erhalten haben und stehen hinter den Entscheidungen für das Programm der diesjährigen Berlinale», hieß es weiter.

Chatrian und Peranson erinnerten sowohl an das Leid der israelischen Geiseln durch die Hamas als auch an die Menschen in Gaza, deren Leben in Gefahr sei. Sie forderten die Freilassung der Geiseln. «Das Trauern um Menschen auf der einen Seite bedeutet nicht, dass wir nicht auch um den Verlust aller anderen trauern. Das Gegenteil zu behaupten, ist einfach unehrlich, beschämend und polarisierend.»

Während der Gala am Samstag war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Zahlreiche Mitglieder aus Jurys sowie Preisträgerinnen und Preisträger forderten verbal oder mit Ansteckern einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. In Statements war die Rede von «Apartheid» im Zusammenhang mit der Situation in den von Israel besetzten Gebieten und von «Genozid» (Völkermord) mit Blick auf das Vorgehen der Armee in Gaza. Im Anschluss gab es Kritik bis hin zu Vorwürfen von Israelhass und Antisemitismus.

Während der Gala sprach der israelische Filmemacher Yuval Abraham von Politik der Apartheid. Er war mit dem Palästinenser Basel Adra in einem israelisch-palästinensischen Kollektiv für den Film «No Other Land» über die Siedlungspolitik in der West-Bank ausgezeichnet worden. Abraham erhält nach eigenen Angaben seitdem Todesdrohungen. Auch seine Familie sei bedroht worden.

Chatrian und Peranson schrieben von der Hoffnung, die Berlinale werde ein «Fenster der freien Welt» und ein Ort bleiben, an dem alle Filme gezeigt werden können. «Ein Ort, zu dem jeder internationale Gast kommen kann, ohne dass seine politischen Ansichten überprüft werden.» Sie verwiesen auf Äußerungen des Direktors der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel. «Es wäre falsch, alle diejenigen, die Israel einseitig und mit zum Teil auch radikalen Positionen kritisieren, als Antisemiten zu bezeichnen», hatte Mendel der dpa gesagt. «Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen lernen, solche Debatten auszuhalten.»