Berlin (dpa/bb) – Rund eine Woche nach dem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Heerstraße in Berlin-Charlottenburg ist ein 61-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Mann am gestrigen Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Am 21. August war er mit einem Auto kollidiert, das gerade ein Wendemanöver durchführte.

Infolgedessen war der Mann gestürzt und über die Fahrbahn gerutscht. Die angerückten Rettungskräfte mussten ihn noch auf der Straße reanimieren, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 25-jährige Autofahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Heerstraße zwischen Scholzplatz und Pichelsdorfer Straße mehrere Stunden gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.