Berlin (dpa) – Der Prozess gegen Klimaaktivist Henning Jeschke, der zuletzt mit einer Klebe-Aktion während der Verhandlung für Aufsehen gesorgt hatte, geht heute weiter. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten nach mehreren Straßenblockaden, an denen sich das Gründungsmitglied der Gruppe Letzte Generation beteiligt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Auch ein Prozess gegen die Mitgründerin und Sprecherin der Klimaschutzgruppe, Carla Hinrichs, wird am Donnerstag fortgesetzt.

Jeschke hatte sich am zweiten Verhandlungstag vor zwei Wochen mit einer Hand an einem Tisch festgeklebt. «Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen», rief der 23-Jährige aus Greifswald im Gerichtssaal. Justizbedienstete trugen den Tisch, an dem Jeschke klebte, zunächst in einen Vorraum. Letztlich wurde der Klimaschutzaktivist mit der Hand am Tisch klebend aus dem Gebäude gebracht.

Gegen Jeschke waren zunächst Strafbefehle erlassen worden, wonach er Geldstrafen zahlen sollte. Weil er dagegen Einspruch einlegte, kam es zum Prozess. Bei Hinrichs ist dies der Fall, weil Staatsanwaltschaft und Gericht unterschiedlicher Auffassung waren über die Höhe der Geldstrafe wegen Nötigung. Die 26-Jährige hatte zu Prozessbeginn Mitte Februar zugegeben, sich ein Jahr zuvor an einer Straßenblockade beteiligt zu haben und erklärt, sie halte ihr Verhalten nicht für strafbar.