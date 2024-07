Potsdam (dpa/bb) – Starke Gewitter kommen am Dienstag auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu. Der Tag beginnt noch relativ heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Prognose mitteilte. Nachmittags ziehen aber voraussichtlich von der Prignitz her teils kräftige Gewitter und Schauer auf, die später bis zur Oder reichen. Gebietsweise sollen Starkregen, kleinkörniger Hagel oder stürmische Windböen dazu kommen. Die Temperaturen erreichen 25 bis 29 Grad, in Berlin um 28 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Schauer und Gewitter langsam Richtung Osten ab, die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad. Der Mittwoch startet mit Wolken und an der Oder mit Schauern, später lockert es aber auf und der Regen zieht sich zurück. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad.

Nach einer weitgehend trockenen Nacht bei 13 bis 9 Grad wird der Donnerstag voraussichtlich heiter. Im Norden sollen Wolken am Himmel stehen, es bleibt aber trocken bei 22 bis 26 Grad.