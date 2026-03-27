Berlin (dpa/bb) – Das Berliner Tierheim hat nach dem Fund einer toten Graugans auf seinem Gelände Entwarnung gegeben. Der Tierbestand sei nicht von der Vogelgrippe betroffen, teilte der Tierschutzverein mit. Die zwischenzeitlich ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen wurden demnach in Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt aufgehoben. Das Vogelhaus sei ab Samstag wieder regulär für Besuche und Vermittlungen geöffnet.

Den Angaben zufolge wurde die tote Gans vor knapp drei Wochen gefunden. Bei dem Tier wurde die Vogelgrippe festgestellt. Daraufhin wurden Proben bei den Vögeln des Heims entnommen. Nun lag das Ergebnis vor.





Im Tierheim leben unter anderem Tauben, Papageien und Wellensittiche. Der Tierschutzverein verwies in seiner Mitteilung angesichts aktueller Nachweise von Tierseuchen bei Wild- und Zoovögeln auf die weiterhin angespannte Lage.