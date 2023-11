Wittenberge (dpa/bb) – Nach der Explosion vor einem Tattoo-Studio in Wittenberge (Landkreis Prignitz) prüft die Polizei, ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt hat. Noch seien die Hintergründe unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ersten kriminaltechnischen Untersuchungen zufolge war am frühen Samstagmorgen Pyrotechnik vor dem Laden in der Perleberger Straße explodiert. Das Schaufenster war dabei komplett zerstört worden. Die Statik des Hauses sei aber nicht gefährdet – das Gebäude könne weiter genutzt werden.

Tatverdächtige gab es laut Polizei zunächst nicht. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf mindestens 10.000 Euro. Die Kripo ermittelt weiter zu den Hintergründen.