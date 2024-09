Berlin (dpa/bb) – Ein Auto mit drei Männern ist in Berlin mit einem Polizei-Fahrzeug zusammengestoßen – die Insassen flohen zunächst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete ein 27-jähriger Fahrer am frühen Morgen wohl die Vorfahrt der Beamten an der Kreuzung Schönhauser Allee und Husemannstraße. Der Mann fuhr laut Polizei in Richtung Danziger Straße davon, anstatt anzuhalten.

Die Beamten verfolgten trotz leichter Verletzungen das Fahrzeug. Auf der Einbiegung zur Danziger Straße verlor der 27-Jahre alte Fahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er laut Polizei eine Hecke sowie einen Zaun und kam auf den Schienen einer Straßenbahn zum Stehen.

Die Flucht der Männer ist nur von kurzer Dauer

Daraufhin flohen nach Angaben der Polizei drei Männer aus dem Auto. Ein 20-Jähriger sowie ein 31-Jähriger wurden unmittelbar gestellt. Der 31-Jahre alte Mann soll sich mit einem Kopfstoß zunächst gegen die Festnahme gewehrt haben. Der 27-jährige Fahrer wurde aber kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes angetroffen. Es wird ermittelt.