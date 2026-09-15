Berlin (dpa/bb) – Ein nach einem Clubbesuch in Berlin-Mitte zwischenzeitlich vermisster Tourist ist wieder aufgetaucht. Einsatzkräfte trafen den 31-Jährigen nach Polizeiangaben wohlbehalten im Stadtteil Prenzlauer Berg an. Wie sich herausstellte, war er bereits am Sonntag in hilflosem Zustand in ein Krankenhaus gebracht und am Montagnachmittag wieder entlassen worden. Seitdem hielt er sich den Angaben zufolge bei Freunden auf.

Der Mann hatte am Sonntagmorgen den Club «Alte Münze» verlassen und wurde später als vermisst gemeldet. Zwischenzeitlich bat die Polizei öffentlich um Zeugenhinweise.



