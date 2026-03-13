Aachen (dpa) – Energie Cottbus hat die erste Niederlage in der Rückrunde der 3. Liga kassiert. Die Lausitzer verloren trotz einer bemerkenswerten Leistung mit 1:4 (0:0) bei Alemannia Aachen. Faton Ademi (55.), Mika Schroers (62.), Marius Wegmann (86.) und Jonas Oehmichen (90.+2) erzielten vor 24.215 Zuschauern am Aachener Tivoli die Tore für die Gastgeber. Für Energie traf Merveille Biankadi (84.). Zum Auftakt des 29. Spieltags verpassten die Lausitzer damit die Rückkehr an die Tabellenspitze und haben weiter zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Osnabrück.

Im Aachener Dauerregen verhinderte FCE-Keeper Marius Funk mit einer Hand das frühe Gegentor durch Schroers (6.). Für Energie hatte Tolcay Cigerci mit einem Pfostenschuss (30.) die beste Chance der ersten Halbzeit. Wenig später donnerte der Cottbuser Spielmacher einen Abpraller im Strafraum über das Tor (31.).





Nach den vergebenen Chancen kommt die kalte Dusche

Direkt nach der Pause war Cigerci wieder ganz nah dran, seinen Linksschuss parierte Aachen-Keeper Manuel Riemann im Nachfassen (46.). Das rächte sich später. Denn Aachen kam mehr ins Spiel. Beim Kopfballtreffer von Ademi stand der Torschütze nach einem Eckball völlig frei (55.). Kurz darauf konnte Energie den Aachener Toptorjäger Lars Gindorf nicht stoppen. Der legte für Schroers zum zweiten Alemannia-Tor (62.) auf.

Energie stemmte sich mit allen Mitteln gegen die Niederlage – Biankadi gelang nach einem Eckball der Anschlusstreffer, der Ball flipperte ins Tor. Aber: Auf der Gegenseite verteidigte der FCE einen Eckball erneut nicht gut. Marius Wegmann köpfte zum 1:3 (86.) ein. Jonas Oehmichen, Leihspieler von Dynamo Dresden, setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).