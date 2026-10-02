Berlin (dpa/bb) – Nach dem Brand im Berliner U-Bahnhof Wittenbergplatz fährt die Linie U2 wieder planmäßig. «In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags konnte die U-Bahnlinie U2 wieder ihren planmäßigen Verkehr aufnehmen – und damit mehrere Tage früher als zuletzt angenommen», hieß es in einer Mitteilung der BVG. Die Betriebsbeschränkungen seien somit seit 4.00 Uhr morgens passé.

Zuletzt war die Strecke zwischen den Bahnhöfen Gleisdreieck und Zoologischer Garten unterbrochen. Fahrgäste wurden gebeten, diesen Abschnitt mit einem Umstieg am Bahnhof Spichernstraße in die U3 und die U9 zu umfahren. Die U1 soll ab kommenden Montag in den planmäßigen Betrieb zurückkehren. Die noch ausstehenden Reparaturen lägen gut im Plan und sollten zum Beginn kommender Woche abgeschlossen sein. Aktuell fährt die Linie gar nicht.





Vor etwa zwei Wochen hatte ein Brand an einem Sicherungskasten in dem U-Bahnhof für weitreichende Unterbrechungen des U-Bahnverkehrs in Teilen der westlichen Innenstadt gesorgt. Neben den Linien U1 und U2 war auch die Linie U3 betroffen. Diese konnte bereits einen Tag später wieder den Betrieb aufnehmen.