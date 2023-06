Wustermark (dpa) – Nach dem Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark will Gründer Robert Dahl den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder geöffnet sei, sagte Dahl am Dienstagnachmittag. Er lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine «sechsstellige Summe». Das Feuer war am Dienstagvormittag ausgebrochen. Mehrere Gebäude standen nach Angaben der Feuerwehr in Flammen.