Berlin (dpa/bb) – Ein Jahr nach der Beleidigung eines Kindes in Berlin-Friedenau hat sich eine Frau bei der Polizei gestellt. Das teilte die Polizei mit, nachdem sie am Montag zuvor um Mithilfe bei der Suche nach der mutmaßlichen Täterin gebeten hatte. Die 69-Jährige soll im Januar vergangenen Jahres eine Familie am Breslauer Platz zunächst verfolgt und sich gegenüber dem kleinen Kind «bedrohend und verächtlich sowie behindertenfeindlich» geäußert haben. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz des LKA ermittelt weiter wegen des Verdachts der Volksverhetzung.