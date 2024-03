Petershagen (dpa) – Nachdem ein 22-Jähriger am Freitag bewaffnet in eine Schule im brandenburgischen Petershagen eingedrungen ist, hat die Polizei ihren Einsatz vor Ort beendet. Das erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Der 22-Jährige hatte mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe die Schule in Petershagen östlich von Berlin betreten und wurde anschließend von der Polizei überwältigt und festgenommen. Zuvor war ein Amokalarm durch einen Mitarbeiter der Schule ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte seien gegen 7.15 Uhr zu der Schule gerufen worden, hieß es.

Den Angaben zufolge befanden sich zu dem Zeitpunkt vor allem Lehrkräfte, Schulmitarbeiter und Beschäftigte einer Gartenbaufirma in der Schule. Schüler seien noch nicht in der Einrichtung gewesen. Die Polizei sperrte die Schule im Anschluss an die Festnahme ab. Der Unterricht fiel vorerst aus.