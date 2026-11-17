Potsdam (dpa) – Die Staatsanwaltschaft Berlin wird nach der Strafanzeige eines AfD-Politikers gegen Comedian Kurt Krömer keine Ermittlungen aufnehmen. Das teilte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mit. Es gebe keinen Anfangsverdacht für den Straftatbestand der Volksverhetzung. Krömers Aussagen fielen in den «Schutzbereich der Meinungsfreiheit».

Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch, der Mitglied des Bundesvorstands ist, hatte gegen Krömer Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung gestellt. Krömer machte in einem Instagram-Beitrag vom 9. Oktober deutlich, dass er keine Wähler der AfD bei seiner Lesung im nächsten Jahr sehen will.





«Ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal an unsere geistig abgehängten Freunde von der AfD richten», sagt er darin. «Keine Tickets für AfD-Wähler, ja? Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt – genauso wie ihr. Außerdem habe ich keine Lust, auf der Bühne zu stehen und in irgendwelche Schweinegesichter zu gucken.»

Hohloch spricht von «politischer Entscheidung»

Das sei eine «politische Entscheidung», sagte Hohloch nun über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Die Behörde ziehe Argumente heran, die bei anderen «Bevölkerungsgruppen so nicht wirken». «Wir reden hier nicht nur über AfD-Mitglieder, wir reden über eine viel größere Gruppe und zwar die der AfD-Wähler», hatte Hohloch nach Bekanntwerden seiner Anzeige gegen Alexander Bojcan, wie Krömer mit bürgerlichem Namen heißt, gesagt.

Die Staatsanwaltschaft Berlin versuche diesen Künstler zu schützen, führte Hohloch aus. Er habe deswegen Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt.

Krömer plant für die Zeit ab September 2027 eine Lese-Tour mit seinem Buch «Du darfst nicht alles glauben, was du denkst». Beim ZDF ist zudem eine neue Show mit dem Titel «Krömers letzte Stunde» geplant, sie soll für ZDFneo und das ZDF-Streamingportal produziert werden. Bei ZDfneo soll sie wöchentlich ab 26. November 2026 um 22.15 Uhr erscheinen. Vorgesehen sind vier Folgen, in denen er je zwei Gäste bei Talk und Spielen begrüßt.

Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Einzelne Landesverbände werden vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft – das gilt für Brandenburg, auch für einzelne Landtagsabgeordnete.