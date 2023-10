Golzow (dpa/bb) – Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist nach dem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Baum bei Golzow (Landkreis Märkisch-Oderland) ums Leben gekommen – ihr zweijähriger Sohn wurde schwer verletzt. Die Frau sei am Samstag zwischen Golzow und Zechin-Friedrichsaue unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Autofahrerin starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Junge kam laut Polizei in ein Krankenhaus.