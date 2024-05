Hönow (dpa/bb) – Um kurz nach Mitternacht hat die Polizei am Donnerstag ein mutmaßliches Kokstaxi in Hönow (Landkreis Märkisch-Oderland) gestoppt. Im Auto fanden die Beamten 23 vorportionierte Drogeneinheiten sowie Geld in vierstelliger Höhe, teilte die Polizei mit. Beides wurde sichergestellt. Gegen den 48-jährigen Fahrer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.