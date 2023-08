Berlin (dpa/bb) – Im Streit um Pizzareste zwischen zwei Obdachlosen in Berlin soll der eine Mann versucht haben, den anderen zu töten. Das Opfer erlitt durch Fußtritte gegen seinen Kopf eine so schwere Hirnschädigung, dass es seitdem im Koma liegt. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage gegen den inzwischen 40 Jahre alten, mutmaßlichen Täter wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Im April dieses Jahres saßen die Männer im Vorraum einer Sparkasse am Hackeschen Markt, um dort um Geld- oder andere Spenden zu betteln. Eine Kundin soll zunächst dem 40-Jährigen eine Pizzaschachtel mit Resten angeboten, diese dann aber dem zweiten Mann im Alter von 66 Jahren gegeben haben. Es kam zum Streit. Der 40-Jährige soll den anderen Mann dann mehrfach mit seinen Wanderschuhen so getreten haben, bis er davon ausging, diesen getötet zu haben. Seit dem Tattag befindet er sich in Untersuchungshaft.