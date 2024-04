Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Drogendealer hat bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Charlottenburg einen Polizisten verletzt und ist festgenommen worden. Er war den Beamten am Freitagnachmittag in der Schlüterstraße aufgefallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie entdeckten demnach diverse Betäubungsmittel im Wagen des 23-Jährigen und beschlagnahmten sie. Der Mann habe Widerstand geleistet und versucht zu flüchten. Daraufhin setzten die Polizisten den Angaben zufolge Reizgas ein, wovon er Augenreizungen erlitt. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Ein Beamter wurde durch den Widerstand am Arm verletzt – er kam ins Krankenhaus. Die Sicherheitskräfte nahmen den mutmaßlichen Drogendealer in Gewahrsam. Ein richterlicher Haftbefehl werde geprüft, hieß es weiter.