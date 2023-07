Lübben (dpa/bb) – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 31-jähriger mutmaßlicher Autodieb ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann am frühen Donnerstagmorgen mit einem in Potsdam gestohlenen Fahrzeug Richtung Südbrandenburg unterwegs. Die Polizei ortete das Auto mithilfe von GPS auf der Bundesstraße 115 zwischen Golßen und Lübben im Spree-Neiße-Kreis. Mit hoher Geschwindigkeit näherte sich der 31-Jährige am Ortseingang in Lübben einer Polizeikontrolle. Als er die Beamten wahrnahm, versuchte der Mann auf die Gegenspur auszuweichen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Donnerstagmittag noch an. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.