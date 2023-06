Berlin (dpa/bb) – Kein gültiger Führerschein und ein nicht mehr zugelassenes Auto mit nicht dazu passenden Nummernschildern: Nach einem Tankbetrug ist der Polizei bei zwei Tatverdächtigen in Berlin-Wedding eine Reihe von Ungereimtheiten aufgefallen. Auch die Eigentumsverhältnisse des Autos hätten sich als unklar herausgestellt, teilte die Polizei am Sonntag zu dem Vorfall vom Samstag mit. Einsatzkräfte hatten zwei Männer im Alter von 41 und 32 Jahren an der Kreuzung Fennstraße/Müllerstraße gestoppt, weil diese zuvor mehrere Kanister Benzin an einer Tankstelle gezapft, aber nicht bezahlt haben sollen. Das Auto wurde beschlagnahmt, der Fahrer wurde einem Fachkommissariat überstellt.