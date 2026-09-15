Potsdam (dpa/bb) – Nach einem Angriff mit einem Schwerverletzten ist die Polizei in Potsdam im Einsatz und sucht nach dem Tatverdächtigen. Die Tat habe sich im Stadtteil «Am Stern» ereignet, der genaue Tatort werde derzeit ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Das Einkaufszentrum in Potsdam Südost sei nicht betroffen. Der schwer verletzte Mann befinde sich zur Behandlung im Krankenhaus, ein Verdächtiger sei flüchtig. Weitere Details zum Tathergang und zu einer möglichen Tatwaffe nannte die Sprecherin zunächst nicht.