Berlin (dpa/bb) – Im Prozess zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg soll am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Handyvideo gezeigt werden. Dies hatte der Vorsitzende Richter Thilo Bartl am vorigen Verhandlungstag vor dem Berliner Landgericht angekündigt. Über die Existenz der etwa siebensekündigen Aufnahme von einem der drei Angeklagten war zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche informiert worden. Aus Sicht der Verteidigung stellt sie eine Wende in dem Verfahren dar. Sexuelle Handlungen könnten möglicherweise freiwillig erfolgt sein, hieß es.

Angeklagt sind drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mit somalischer und guineischer Staatsangehörigkeit. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihnen besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und besonders schweren Raub vor. Laut Anklage sollen sie am frühen Morgen des 21. Juni 2023 ein Ehepaar überfallen und die Frau vergewaltigt haben.

Der 23-Jährige, der das Handyvideo aufgenommen haben soll, bestreitet die Vorwürfe. Sexuelle Handlungen seien einvernehmlich gewesen, erklärte er in dem Verfahren. Verteidiger der anderen Angeklagten erklärten, ihre Mandanten würden sich zunächst nicht äußern. Der Fall hatte erneut eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen in dem Park ausgelöst.