Berlin (dpa/bb) – Drei mutmaßliche Einbrecher sind in Prenzlauer Berg noch während ihrer Tat festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, alarmierte ein Barbesitzer am frühen Sonntagmorgen die Polizei, nachdem er durch ein in seinem Geschäft installiertes Sicherheitssystem auf die mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam wurde. Zwei der drei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren wurden von Polizeikräften noch in dem Geschäft in der Rykestraße festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Täter im Alter von 19 Jahren wurde im Innenhof festgenommen. Alle drei Männer hatten den Angaben zufolge noch versucht, sich vor den Polizeikräften zu verstecken. Die Ermittlungen dauern an.