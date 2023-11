Berlin (dpa/bb) – Ermittler der Polizei und des Landeskriminalamtes haben in mehreren Teilen Berlins Wohnungen und Fahrzeuge von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Sechs Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam am Mittwoch mitteilten. Fünf von ihnen sollen den Angaben zufolge am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Männern wird vorgeworfen, als Bandenmitglieder seit Dezember 2022 Heroin und Kokain in sogenannten Szenekugeln verkauft zu haben. Die Drogen sollen sie demnach an den S-Bahnhöfen Innsbrucker Platz, Bundesplatz und Südende, sowie den U-Bahnhöfen Ullsteinstraße, Alt-Tempelhof und Rathaus Schöneberg vertrieben haben.

Die Ermittler stellten am Mittwoch auch 190 Heroin- oder Kokain-Konsumeinheiten sowie 25.000 Euro Bargeld und diverse Datenträger sicher. Die Durchsuchungen in den Stadtteilen Neukölln, Spandau, Rudow, Tempelhof-Schöneberg, Adlershof und Alt-Hohenschönhausen hatten am Morgen begonnen.