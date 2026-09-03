Rhinow (dpa) – Die Polizei geht im brandenburgischen Landkreis Havelland und in Mecklenburg-Vorpommern gegen eine mutmaßliche Gruppe von Drogenhändlern vor. Es würden vier Objekte in dem Landkreis und ein Objekt in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen richteten sich gegen vier Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 58 Jahren. Ihnen wird die Einfuhr und der Handel mit Drogen in erheblicher Menge vorgeworfen. Außerdem sollen sie synthetische Drogen hergestellt haben.

Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen äußerte sich die Sprecherin nicht. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet.



