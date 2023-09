Potsdam (dpa/bb) – Durch mutmaßliche Brandstiftung wurde in der Nacht zu Montag in Potsdam ein Auto beschädigt. Laut Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Beamten konnten den Brand löschen, der am hinteren rechten Kotflügel ausgebrochen war. Erste Ermittlungen deuteten auf Brandstiftung hin. Zeugen- und Anwohnerbefragungen brachten bislang keine Hinweise auf den oder die Täter. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.