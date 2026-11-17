Berlin (dpa/bb) – Eine 25-jährige Frau ist in Berlin-Lichtenberg mutmaßlich queerfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Zunächst kam es am Montagabend in einem Supermarkt in Neu-Hohenschönhausen zu einem Streit mit einem 20-jährigen Wachmann, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der Mann sie beschimpft und bedroht haben.

Zwei weitere Männer standen demnach bei dem Sicherheitsmitarbeiter und folgten der 25-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts. Auf der Straße soll das Duo die Frau mit Pfefferspray besprüht haben und danach geflüchtet sein. Die Identität des Wachmanns habe die Polizei festgestellt. Die Frau sei wegen eines Schocks und Schmerzen im Krankenhaus behandelt worden.



