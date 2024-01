La Manga (dpa) – Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren prominenten Ausfall verkraften. Kapitän Toni Leistner fehlt den Berlinern im Testspiel am Mittwoch gegen KV Mechelen im spanischen La Manga. Wie der «Kicker» berichtet, hat sich der Abwehrchef bereits am Dienstag eine Muskelblessur im Oberschenkel zugezogen. Wie lange der 33-Jährige nicht zur Verfügung steht, war noch nicht bekannt. Die Hertha muss derzeit auch auf Offensivakteur Fabian Reese verzichten, der nach einer Corona-Infektion nicht trainiert.

Die Berliner sind noch bis zum kommenden Sonntag in Spanien. Am 21. Januar (13.30 Uhr/Sky) steht mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf der Auftakt zur Rückrunde an. Nach der Hinserie rangiert das Team von Trainer Pal Dardai nach schwachem Start mittlerweile auf dem siebten Platz mit sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsrang.