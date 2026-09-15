Oranienburg (dpa/bb) – Im Wensickendorfer Forst bei Oranienburg (Landkreis Oberhavel) wird am Mittwoch Kleinstmunition gesprengt. Bei einer Suche waren dort etwa Panzerfaustköpfe und Kleinbomben gefunden worden, teilte die Stadt Oranienburg mit. Diese seien nicht mehr transportfähig und müssten daher vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden. Das Gelände liegt auf dem ehemaligen Militärforst Lehnitz.

Geplant ist die Sprengung gegen 11.00 Uhr am Mittwoch. Bereits ab 9.00 Uhr wird ein Sperrkreis im Radius von 250 Metern eingerichtet und umfasst laut der Stadt ausschließlich Waldfläche. Wer sich bis dahin noch in dem Gebiet aufhält, muss es spätestens dann verlassen, so die Stadt weiter. Personen seien im Sperrkreis nicht gemeldet. Die L211 ist von der Sperrung nicht betroffen und kann befahren werden.



