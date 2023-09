Berlin (dpa) – Diese Radikalität überfordert die Berliner Kunstwelt. Statt der erwarteten naturalistischen Fjord-Bilder hängt da 1892 in der Reichshauptstadt emotionale, farbgewaltige, moderne Malerei. Schon nach wenigen Tagen werden 55 Werke des zuvor eigens eingeladenen Edvard Munch (1863-1944) wieder abgehängt. Der Künstler nutzt die Stunde des Skandals und macht sich Berlin zum internationalen Sprungbrett. Auch diese sehr eigene Verbindung von Munch und Berlin lässt sich in den kommenden Monaten mit gleich zwei Ausstellungen entdecken.

Die Berlinische Galerie zeigt von Freitag an bis zum 22. Januar mit «Edvard Munch. Zauber des Nordens» anhand von 90 Werken aus Malerei, Grafik und Fotografie die Beziehung zwischen dem norwegischen Maler und der Stadt. Dabei konnte das Haus genauso auf eine intensive Kooperation mit dem Museum Munch in Oslo setzen wie das Potsdamer Museum Barberini, das sich vom 18. November bis zum 1. April vor allem mit den Landschaften des Malers auseinandersetzt.

«Viele Aspekte gleichzeitig zu sehen bei zwei Ausstellungen, das ist bei einem Künstler wie Munch möglich», sagt Munch-Museumsdirektorin Tone Hansen am Mittwoch in Berlin. Sie sitzt dabei unter neun Arbeiten des «Reinhardt-Fries», den Munch 1906/1907 auf Bitten des Theaterregisseurs Max Reinhardt für den Festsaal der damaligen Kammerspiele Berlin malte. Die Bedeutung lässt sich vielleicht auch in Zahlen messen: Eines der insgesamt zwölf Gemälde wird Anfang März bei Sotheby’s in London für knapp 17 Millionen Euro versteigert.

Wie anders dieser von Munch erhoffte «Zauber des Nordens» (Stefan Zweig) auf die damalige Kunstwelt zunächst wirkt, zeigt die von Stefanie Heckmann kuratierte Ausstellung. Roh, skizzenhaft, unfertig sind viele der Arbeiten, immer wieder schimmert die blanke Leinwand durch die intensive Farbwelt. «Die Radikalität von Munch war eine Herausforderung für seine Zeitgenossen», sagt Heckmann.

Nach dem ersten Skandal zieht Munch nach Berlin, lebt und arbeitet bis 1895 überwiegend in der Stadt, kommt auch im umtriebigen Leben später immer wieder zurück. Viele der nun gezeigten Arbeiten entstehen in der Stadt.

Das vermeintlich Nordische von Munchs Kunst wird in der damals verbreiteten Nordlandbegeisterung mitunter ideologisch als «germanisch» instrumentalisiert. Gleichzeitig zählen die Nationalsozialisten sein Werk schnell zur sogenannten entarteten Kunst, 83 seiner Arbeiten werden 1937 aus Sammlungen in Deutschland konfisziert.

Neben zahlreichen zentralen Werken wie «Rot und Weiß», «Auge in Auge» (beide 1899/1900), «Eifersucht» (1907), «Vampir» (1916-18) oder «Die Frau» (1925) widmet sich die Ausstellung auch für Munch neuen Techniken, die er sich in seiner Berliner Zeit erschloss. Druckgrafische Techniken bringt er sich in Berlin bei, dafür steht auch eine grafische Version von Munchs berühmter «Madonna» (1895/1902). Sogar einen Fotoapparat legt sich der Künstler in seiner zeitweiligen Wahlheimat zu. Gezeigt werden dazu Munchs fotografische Blicke auf Ausstellungen ebenso wie seine Selbstporträts – etwa als Nacktmodell am Strand von Warnemünde.